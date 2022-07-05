Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası maç programı belli oldu

Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya ve Slovenya'nın ev sahipliğinde 26 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milliler, E Grubu'nda İtalya, Kanada ve Çin ile karşılaşacak.

Milli takım, grup karşılaşmalarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin maç programı (TSİ) şu şekilde:

27 Ağustos Cumartesi:

13.00 Türkiye-Çin

29 Ağustos Pazartesi:

23.15 İtalya-Türkiye

31 Ağustos Çarşamba:

16.00 Kanada-Türkiye