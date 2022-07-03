Finaldeyiz

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda tarih yazmayı sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Tunus'u 3-0 yenerek Akdeniz Oyunları'nda üst üste 10. kez adını son 4'e yazdırmıştı. Palais Hammou Boutlelis Spor Salonu oynanan yarı final maçında ise Sırbistan ile karşılaşan Milliler yine set vermedi ve hiç yenilgi almadan finale yükseldi. 1 saat 27 dakika süren yarı final maçında Sırbistan'ı 25-21, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 7. kez adını finale yazdırmayı başardı. Finaldeki rakibimiz ise İspanya'yı 3-0 yenen İtalya oldu. İtalya ile grup aşamasında da karşılaşmış ve 3-1 kazanmıştık. Akdeniz Oyunları Kadın Voleybol final mücadelesi yarın TSİ 18.30'da oynanacak.