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Kadın Mill Voleybol Takımımız Sırbistan'ı mağlup ederek Akdeniz Oyunları'nda finale yükseldi!

Kadın Voleybol Milli Takımımız, Sırbistan'ı 3-0 yenerek 19. Akdeniz Oyunları'nda yenilgisiz finale yükseldi. Milliler finalde İtalya-İspanya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:34
Kadın Mill Voleybol Takımımız Sırbistan'ı mağlup ederek Akdeniz Oyunları'nda finale yükseldi!

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek yenilgisiz finale yükseldi.

Milli takım, Oran kentindeki Palais Hammou Boutlelis Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında Sırbistan ile karşılaştı. Rakibini 25-21, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milliler, Akdeniz Oyunları'nda 7. kez adını finale yazdırdı.

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi İtalya-İspanya karşılaşmasının galibi olacak. Final mücadelesi 4 Temmuz Pazartesi günü TSİ 18.30'da oynanacak.



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