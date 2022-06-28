Haberler Voleybol Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'mız, İspanya ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 11:48 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 12:00
Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nda ilk maçında Cezayir'i yenen Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'mız, 2. maçında İtalya'yı da yendi. Filenin Sultanları 3. maçında İspanya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İspanya maçı 28 Haziran Salı günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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