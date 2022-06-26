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Türkiye - Cezayir erkekler voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

Filenin Efeleri 19. Akdeniz Oyunları'nın ilk maçında Cezayir ile mücadele edecek. 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcunun katıldığı Akdeniz Oyunları'nda 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlar sporseverler tarafından an be an takip edilecek. Peki, Türkiye - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Cezayir erkekler voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte Filenin Efeleri'nin Akdeniz Oyunları mücadesine dair merak edilenler...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 16:30
Türkiye - Cezayir erkekler voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

Akdeniz Oyunları Grup Etabı ilk maçında Cezayir ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı için beklenen gün geldi. Peki, Türkiye - Cezayir erkekler voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte FileninEfeleri ile Cezayir Erkek Voleybol takımı mücadelesinin detayları...

TÜRKİYE - CEZAYİR VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Efeleri'nin Akdeniz Oyunları'ndaki ilk karşılaşması Cezayir ile olacak ve 26 Haziran 2022 Pazar günü oynanacak. Türkiye - Cezayir voleybol maçı TSİ saat 20:00'te başlayacak. Türkiye - Cezayir erkekler voleybol maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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