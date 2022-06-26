Türkiye - Cezayir erkekler voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

Akdeniz Oyunları Grup Etabı ilk maçında Cezayir ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı için beklenen gün geldi. Peki, Türkiye - Cezayir erkekler voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte FileninEfeleri ile Cezayir Erkek Voleybol takımı mücadelesinin detayları...

TÜRKİYE - CEZAYİR VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Efeleri'nin Akdeniz Oyunları'ndaki ilk karşılaşması Cezayir ile olacak ve 26 Haziran 2022 Pazar günü oynanacak. Türkiye - Cezayir voleybol maçı TSİ saat 20:00'te başlayacak. Türkiye - Cezayir erkekler voleybol maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak.