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Türkiye 3-0 Cezayir (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Filenin Sultanları galibiyetle başladı

Kadın Milli Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi. Salle Bir El Djir'de Cezayir ile karşılaşan Milliler, 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle ilk karşılaşmasını galip tamamladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 01:27 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 01:48
Türkiye 3-0 Cezayir (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Filenin Sultanları galibiyetle başladı

Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında Cezayir'le karşı karşıya geldi.

Millileriiz, rakibini 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yendi ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Millilerimiz, 27 Haziran Pazartesi saat 20:00'de İtalya ile gruptaki ikinci maçını oynayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde A Grubu'nun birincisi B Grubu'nun ikincisiyle, A ve C gruplarının ikincisi, B ve C gruplarının da üçüncüleri birbirleriyle eşleşecek. Çeyrek finalde kazanan takımlar yarı final, kaybeden takımlar ise klasman maçları oynamaya hak kazanacak.

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