Türkiye 3-0 Cezayir (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Filenin Sultanları galibiyetle başladı

Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında Cezayir'le karşı karşıya geldi.



Millileriiz, rakibini 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yendi ve turnuvaya galibiyetle başladı.



Millilerimiz, 27 Haziran Pazartesi saat 20:00'de İtalya ile gruptaki ikinci maçını oynayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



Grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde A Grubu'nun birincisi B Grubu'nun ikincisiyle, A ve C gruplarının ikincisi, B ve C gruplarının da üçüncüleri birbirleriyle eşleşecek. Çeyrek finalde kazanan takımlar yarı final, kaybeden takımlar ise klasman maçları oynamaya hak kazanacak.