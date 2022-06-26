A Milli Erkek Voleybol Takımı Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçını kazandı

Milli Erkek Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi.
Milliler, Palais Des Sports Hammou Boutlelis'te oynanan B Grubu ilk müsabakasında Cezayir ile karşılaşırken, rakibini 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.
Milliler, ikinci maçında yarın TSİ 23.00'te Yunanistan ile karşılaşacak.
SALON: Palais Sports Hammou Boutlelis
HAKEMLER: Edgar Serole (Botsvana), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)
TÜRKİYE: İzzet, Burakhan, Metin, Doğukan, Gökhan, Aslan, Berkay (L) (Oğulcan, Mehmet)
CEZAYİR: Kerboua, Soualem, Oumessad, Ikken, Hosni, Bouyoucef, Achouri (L) (Ali Kerboua, Ould, Bourouba)
SETLER: 25-22, 25-23, 25-23
SÜRE: 1 saat 28 dakika