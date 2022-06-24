Haberler Voleybol Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Kanada - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Kanada - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, Kanada ile kozlarını paylaşmak için geri sayıma devam ediyor ve maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Sporseverler arama motorlarında Kanada - Türkiye karşılaşmasının detaylarını araştırılmaya devam ederken; Kanada -Türkiye maçının saati, yayınlanacağı kanala dair ayrıntılar haberimizde...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 12:31 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 12:40
Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Kanada - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Güney Kore kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KANADA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları'nın turnuvadaki 9. karşılaşması olan Kanada - Türkiye voleybol maçı, 29 Haziran Çarşamba günü, Türkiye saati ile 05.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

  • Kanada Türkiye: 29 Haziran Çarşamba, 05.00
  • Türkiye Hollanda: 30 Haziran Perşembe, 23.00
  • Türkiye Japonya: 2 Temmuz Cumartesi, 02.00
  • Türkiye Amerika Birleşik Devletleri: 2 Temmuz Cumartesi, 23.00
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