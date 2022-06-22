Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Kanada - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Güney Kore kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KANADA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları'nın turnuvadaki 9. karşılaşması olan Kanada - Türkiye voleybol maçı, 29 Haziran Çarşamba günü, Türkiye saati ile 05.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ