Haberler Voleybol Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Kanada - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Kanada - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, Kanada ile kozlarını paylaşmak için geri sayıma devam ediyor ve maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Sporseverler arama motorlarında Kanada - Türkiye karşılaşmasının detaylarını araştırılmaya devam ederken; Kanada -Türkiye maçının saati, yayınlanacağı kanala dair ayrıntılar haberimizde...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 09:30
Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Kanada - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Güney Kore kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KANADA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları'nın turnuvadaki 9. karşılaşması olan Kanada - Türkiye voleybol maçı, 29 Haziran Çarşamba günü, Türkiye saati ile 05.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

  • Kanada Türkiye: 29 Haziran Çarşamba, 05.00
  • Türkiye Hollanda: 30 Haziran Perşembe, 23.00
  • Türkiye Japonya: 2 Temmuz Cumartesi, 02.00
  • Türkiye Amerika Birleşik Devletleri: 2 Temmuz Cumartesi, 23.00
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Domenec Torrent'in tazminatı belli oldu! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği ücret...
Bodrum'da gençlerin korku dolu anları! Eğlencenin dozunu kaçırdılar iki yatı da kayalıklara çarptılar
Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı...
Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına çağrı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filenin Efeleri Avrupa ikincisi!
Filenin Sultanları'ndan kritik galibiyet!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
MÜGE ANLI CANLI - Müge Anlı izle son bölüm (Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI YAYIN İZLE)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? 08:54
Beşiktaş'tan Cabral bombası! Beşiktaş'tan Cabral bombası! 01:34
Bardakcı’da mutlu son Bardakcı’da mutlu son 01:33
Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle 01:28
Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi! Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi! 01:23
Sörloth harekatı! F.Bahçe'den Almanya'ya çıkarma Sörloth harekatı! F.Bahçe'den Almanya'ya çıkarma 01:20
Daha Eski
F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... 00:56
F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... 00:51
Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması 00:29
Menajerinden transfer sözleri! Beşiktaş... Menajerinden transfer sözleri! Beşiktaş... 00:29
Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı... Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı... 00:28
Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli 00:28