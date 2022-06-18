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🏐Türkiye - Hırvatistan maçı CANLI İZLE | Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - Hırvatistan maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 14:00
🏐Türkiye - Hırvatistan maçı CANLI İZLE | Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Şehir Spor Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final'de ev sahibi Hırvatistan ile Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna ve Çekya mücadele edecek. Yarı finalde Türkiye-Hırvatistan ve Çekya-Ukrayna maçları yapılacak.

📺TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Organizasyonda ilk olarak Çekya ile Ukrayna finale yükselebilmek için karşılaşacak. Müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak. Günün ikinci maçında ise ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan karşısına çıkacak. 18 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Turnuvanın finali ve üçüncülük maçları 19 Haziran Pazar günü oynanacak.

Altın Lig'de grup aşamasında A Grubu'nda yer alan Türkiye, Portekiz ve Slovakya ile yaptığı 4 maçı da kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı. A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini arayacak.

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