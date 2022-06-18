🏐ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden ve ilk hafta maçlarını 4. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı 2. haftadaki 3. maçında Almanya ile karşılaşacak. 2. haftada karşılaştığı Brezilya ve Sırbistan'a mağlup olan Filenin Sultanları, Almanya'yı devirerek 2. hafta maçlarındaki ilk galibiyetini istiyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Almanya - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgiler...

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Almanya - Türkiye maçı 19 Haziran Pazar TSİ 00.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç