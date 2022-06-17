Paola Egonu VakıfBank'a imza attı!

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarda şampiyon olan VakıfBank transferde bombayı patlattı. Kadın voleybolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Paola Egonu'nun yeni adresi VakıfBank oldu. Isabelle Haak'ın takımdan ayrılmasıyla arayışa geçen sarı-siyahlılar, Egonu'nun transferini resmen duyurdu.

Son olarak Imoco Volley takımında oynayan 23 yaşındaki İtalyan oyuncu, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Paola Egonu'ya hoş geldin diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'mızda başarılar diliyoruz.