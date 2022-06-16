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Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Voleybol Miletler Ligi

Voleybol Miletler Ligi’nde heycan devam ediyor. Filenin Sultanları, Sırbistan ile karşılaşacak. Turnuvanın ikinci etabı Brezilya'da oynanacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 11:30
Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Voleybol Miletler Ligi

Voleybol Miletler Ligi'nde heycan devam ediyor. File'nin Sultanları, Sırbistan ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. hafta ikinci maçında 18 Haziran (17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece) cumartesi günü TSİ 24.00'te Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabakayı, TRT Spor naklen yayınlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:

2.HAFTA (16-19 HAZİRAN / BRASILIA-BREZİLYA)
16 Haziran 2022 03.00 Brezilya-Türkiye
17 Haziran 2022 24.00 Sırbistan-Türkiye
18 Haziran 2022 24.00 Almanya-Türkiye
19 Haziran 2022 22.00 Türkiye-Güney Kore
3.HAFTA (29 HAZİRAN-2 TEMMUZ / CALGARY-KANADA)
29 Haziran 2022 05.00 Kanada-Türkiye
30 Haziran 2022 23.00 Türkiye-Hollanda
1 Temmuz 2022 02.00 Türkiye-Japonya
2 Temmuz 2022 23.00 Türkiye-ABD
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