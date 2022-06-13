Haberler Voleybol 4'te 4 yapacağız

4'te 4 yapacağız

Milletler Ligi’deki Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore maçları öncesi konuşan Guidetti, fire vermeden haftayı bitireceklerini söyledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
4'te 4 yapacağız

Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi 2. hafta mücadelesi için Brezilya'ya gitti. Ay-yıldızlılar, sırasıyla 16-19 Haziran'da Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile karşılaşacak. Kritik maçlar öncesinde konuşan Başantrenör Giovanni Guidetti, "İlk haftada 4'te 3 yapmıştık. Bu kez fire vermek istemiyoruz. 4 maçı da kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

BUNA HAZIRIZ
Zorlu rakiplerle oynayacaklarının altını çizen Guidetti, "Son derece sıkı maçlar olacak. ilk önce ev sahibi Brezilya'yla oynayacağız. Ardından Avrupa'daki en ciddi rakibimiz Sırbistan'la karşılaşacağız. Bu iki maçı kayıpsız atlatarak Almanya maçına kendimizi atarsak mükemmel olacak. Son olarak Güney Kore maçını da kazanarak bitirmek istiyoruz. Oyuncularım bu hafta maçlarına hazır gözüküyor. 4'te 4 yapacak gücümüz var" diye konuştu.

Milli takımın maç programı şöyle:
16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye

18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye

19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye

20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye

DİĞER
Şoke eden rapor ortaya çıktı! Mihriban Hurmacı şiddet gördüğünü iddia etmişti...
Boşanma kararına rağmen birbirlerine iltifatlar yağdıran Zeynep Bastık ile Tolga Akış'la ilgili şoke eden iddialar
Jesus'un listesindeler! Sol bek ve orta sahaya iki isim
Transfer uçakları hazır! Kartal'da imzalar peş peşe
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çifte şampiyon
Sıra Hırvatlar'da
LGS TAVAN VE TABAN PUANLARI
3600 EK GÖSTERGE NEDİR? 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? 3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor?
Asgari ücrete zam gelecek mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kim'in yerine gündemde! İşte bonservisi Kim'in yerine gündemde! İşte bonservisi 07:56
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi F.Bahçe transferi bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi 00:38
Konyaspor'dan Abdülkerim açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... Konyaspor'dan Abdülkerim açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... 00:38
Jesus'un listesindeler! Sol bek ve orta sahaya iki isim Jesus'un listesindeler! Sol bek ve orta sahaya iki isim 00:37
Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha 00:36
G.Saray'ın gündemindeydi! Transferde dişli rakipler G.Saray'ın gündemindeydi! Transferde dişli rakipler 00:35
Daha Eski
Beşiktaş'a gidecek mi? Altay'dan açıklama geldi Beşiktaş'a gidecek mi? Altay'dan açıklama geldi 00:35
Jesus özellikle istedi! Fener'e süper kanat Jesus özellikle istedi! Fener'e süper kanat 00:35
İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Cannavaro... İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Cannavaro... 00:35
İtalyan basınında gündem Serdar Dursun! Ronaldo... İtalyan basınında gündem Serdar Dursun! Ronaldo... 00:34
Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması! Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması! 00:34
Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Fenerbahçe'ye Yunan maestro! 00:34