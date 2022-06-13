4'te 4 yapacağız

Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi 2. hafta mücadelesi için Brezilya'ya gitti. Ay-yıldızlılar, sırasıyla 16-19 Haziran'da Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile karşılaşacak. Kritik maçlar öncesinde konuşan Başantrenör Giovanni Guidetti, "İlk haftada 4'te 3 yapmıştık. Bu kez fire vermek istemiyoruz. 4 maçı da kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

BUNA HAZIRIZ

Zorlu rakiplerle oynayacaklarının altını çizen Guidetti, "Son derece sıkı maçlar olacak. ilk önce ev sahibi Brezilya'yla oynayacağız. Ardından Avrupa'daki en ciddi rakibimiz Sırbistan'la karşılaşacağız. Bu iki maçı kayıpsız atlatarak Almanya maçına kendimizi atarsak mükemmel olacak. Son olarak Güney Kore maçını da kazanarak bitirmek istiyoruz. Oyuncularım bu hafta maçlarına hazır gözüküyor. 4'te 4 yapacak gücümüz var" diye konuştu.

Milli takımın maç programı şöyle:

16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye

18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye

19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye

20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye