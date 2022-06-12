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Brezilya yolcusu kalmasın

FIVB Milletler Ligi ikinci haftasında 4 maça çıkacak Filenin Sultanları, Brezilya’ya doğru hareket etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
Brezilya yolcusu kalmasın
Milletler Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmalarına çıkacak Kadın Voleybol Milli Takımı, Brezilya'ya hareket etti. 14-19 Haziran tarihleri arasında Brezilya'da Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile karşılaşacak milliler, iyi sonuçlarla yurda dönüş yapmak istiyor. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nde ilk hafta oynanan karşılaşmalarda 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. İtalya, Bulgaristan ve Belçika'yı deviren Türkiye, Çin'e mağlup oldu. 16 takımın yer aldığı Milletler Ligi, üç ayaktan oluşuyor. İlk 8'de yer alan ekipler, 13-17 Temmuz'da finallerde mücadele edecek.
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