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Filenin Efeleri Dörtlü Final'de! Rakip Hırvatistan

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı Dörtlü Final'e yükseldi. Finallerde yarışacak olan Filenin Efeleri'nin rakibi ev sahibi Hırvatistan oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 22:59
Filenin Efeleri Dörtlü Final'de! Rakip Hırvatistan

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk rakibi Hırvatistan oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, üst üste üçüncü kez namağlup olarak adını Dörtlü Final'e yazdıran milli takımın, yarı finalde ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacağı kaydedildi.

Ay-yıldızlılar, 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Hırvatistan'ı mağlup etmesi halinde Çekya-Ukrayna maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

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