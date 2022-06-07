Haberler Voleybol VakıfBank'ta Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı

VakıfBank'ta Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı

Sezonu 5 kupayla tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 15:56
VakıfBank'ta Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı

Sezonu 5 kupayla tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunun ikinci yarısında kadromuza katılan ve ailemizin unutulmazları arasına adını yazdıran Michelle Bartsch-Hackley'e 'hoşça kal' diyoruz. Ailemize kattığı tüm değerli anılar için Michelle'e teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca ABD'li smaçörün, sarı-siyahlı forma ile performansı kadar karakteri ve çalışma ahlakıyla da takdir kazandığı, azmi ve mücadelesi ile genç sporculara rol model olduğu kaydedildi.


DİĞER
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol final serisi Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, kulübe flaş bir Mesut Özil teklifi yaptı!
Kampa yetişecekler! F.Bahçe'nin transfer hedefleri...
İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray'a 3'üncü Rumen
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sultanlar 4. basamakta
Zehra ve Ebrar turunvaya damga vurdu!
AĞIZ KURULUĞU NEDEN OLUR?
SUDA DOĞUM NEDİR?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
THY EuroLeague'de mücadele edecek 16 takım belli oldu! THY EuroLeague'de mücadele edecek 16 takım belli oldu! 16:08
VakıfBank'ta ayrılık resmen açıklandı! VakıfBank'ta ayrılık resmen açıklandı! 15:56
Büyükekşi resmen TFF başkan adayı oldu! Büyükekşi resmen TFF başkan adayı oldu! 15:50
Antalyaspor yeni transferini açıkladı! Antalyaspor yeni transferini açıkladı! 15:45
F.Bahçe kombine fiyatlarını açıkladı F.Bahçe kombine fiyatlarını açıkladı 15:43
Galatasaray'dan Mesut Özil bombası! "Neden olmasın? Galatasaray'dan Mesut Özil bombası! "Neden olmasın? 15:33
Daha Eski
Ruanda - Senegal maçı saat kaçta? Ruanda - Senegal maçı saat kaçta? 15:06
Hamamcıoğlu'dan De Zerbi ve Mancini açıklaması! Hamamcıoğlu'dan De Zerbi ve Mancini açıklaması! 14:54
Zambiya - Komorlar maçı saat kaçta? Zambiya - Komorlar maçı saat kaçta? 14:53
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 14:41
Kadın hakemler Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'de hazırlanıyor Kadın hakemler Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'de hazırlanıyor 14:30
Galatasaray'da sürpriz iki aday! Barcelona'nın eski yıldızı... Galatasaray'da sürpriz iki aday! Barcelona'nın eski yıldızı... 13:21