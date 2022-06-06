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Sıradaki gelsin

Milliler, deplasmanda devirdiği rakibini bu kez Trabzon’da geçerek 3’te 3 yaptı. Efeler, 11 Haziran’da Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Sıradaki gelsin

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, son şampiyon apoletiyle mücadele ettiği CEV Avrupa Altın Ligi'nde rakip tanımıyor. Ay-yıldızlılar, deplasmanda mağlup ettiği Portekiz'e bu kez Trabzon'da şans tanımadı. Dengeli başlayan mücadelenin ilk setinde 13-13'ten sonra dengeyi bozan milliler, skoru 18-14'e kadar taşıdı. Portekiz 20-20'de mücadeleyi bir daha eşitlerken setin sonuna ağırlığını koyan ayyıldızlılar, 25-22'lik sonuçla setlerde öne geçti: 1-0. Portekiz, ikinci setin başlarında millilerle başa baş mücadele etti. Fakat ilk teknik moladan sonra fark açıldı.

HÜCUMDA ETKİLİ OLDU
İkinci sette rahat bir oyun ortaya koyan Filenin Efeleri, 25-15'lik set skoruyla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette ise daha başa baş bir mücadele vardı. 10- 10'luk eşitlikten sonra son sete ağırlığını koyan ay-yıldızlılar, hücumdaki etkili performansıyla farkı açmayı başardı. 25-18'lik sonuçla karşılaşmadan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Altın Ligi'ne Slovakya galibiyetiyle başlayan Efeler, üst üste gelen iki Portekiz zaferiyle 3'te 3 yaptı. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 4'üncü maçında 11 Haziran Cumartesi günü Slovakya'yla karşılaşacak. Deplasmandaki mücadele saat 18.00'de start alacak.

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