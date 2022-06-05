Haberler Voleybol Türkiye - Belçika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye - Belçika maçının detayları! | Milletler Ligi

Türkiye - Belçika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye - Belçika maçının detayları! | Milletler Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 2. galibiyetinin ardından ligin 4. maçında Belçika ile kozlarını paylaşacak. Son olarak Bulgaristan ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabındaki son maçında mücadelecek. Peki Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye - Belçika voleybol maçına dair merak edilenler...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 15:30
Türkiye - Belçika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye - Belçika maçının detayları! | Milletler Ligi

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin dördüncü maçında, Belçika ile karşı karşıya gelecek. FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabının son maçında kıran kırana bir mücadele beklenirken; Türkiye - Belçika maçının ne zaman ve saat kaçta başlayacağı, Türkiye - Belçika maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair detaylar haberimizde...

TÜRKİYE BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Belçika voleybol maçı 5 Haziran 19.00'da başlayacak ve Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye - Belçika maçı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI

  • 5 Haziran: Türkiye-Belçika
  • 16 Haziran: Brezilya-Türkiye (03.00)
  • 17 Haziran: Sırbistan-Türkiye (00.00)
  • 18 Haziran: Almanya-Türkiye (00.00)
  • 19 Haziran: Türkiye-Güney Kore (22.00)
  • 29 Haziran: Kanada-Türkiye (05.00)
  • 30 Haziran: Türkiye-Hollanda (23.00)
  • 1 Temmuz: Türkiye-Japonya (02.00)
  • 2 Temmuz: Türkiye-ABD (23.00)
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