Türkiye - Belçika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye - Belçika maçının detayları! | Milletler Ligi

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin dördüncü maçında, Belçika ile karşı karşıya gelecek. FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabının son maçında kıran kırana bir mücadele beklenirken; Türkiye - Belçika maçının ne zaman ve saat kaçta başlayacağı, Türkiye - Belçika maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair detaylar haberimizde...

TÜRKİYE BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Belçika voleybol maçı 5 Haziran 19.00'da başlayacak ve Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye - Belçika maçı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanacak.

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