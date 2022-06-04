Haberler Voleybol Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Filenin Sultanları

Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Filenin Sultanları

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi kazanıp üçte iki yapmayı amaçlıyor. Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 13:30
Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Filenin Sultanları

Milletler Ligi ilk maçında Ankara'da İtalya'ya set vermeden parkeden ayrılan Filenin Sultanları ikinci maçında Çin'e 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı yenerek 3'te 2 yapmak istiyor. Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Bulgaristan maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BİR SONRAKİ RAKİP BELÇİKA!

Filenin Sultanları, Bulgaristan ile oynayacağı maçın ardından Ankara Spor Salonu'nda 5 Haziran Pazar günü Belçika ile karşılaşacak.

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