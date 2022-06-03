Türkiye - Çin maçı CANLI izle! Türkiye - Çin maçı canlı yayın

Milletler Ligi ilk maçında Ankara'da İtalya'ya set vermeden parkeden ayrılan Filenin Sultanları ikinci maçında Çin'i konuk ediyor. İtalya maçını kazanan Filenin Sultanları, Çin'i de mağlup ederek ikide iki yapmak istiyor.

TÜRKİYE - ÇİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Çin Milletler Ligi maçı 3 Haziran Cuma saat 19:00'da başladı ve mücadele TRT Spor ekranından yayınlanıyor.

FİLENİN SULTANLARI'NIN SONRAKİ RAKİBİ BULGARİSTAN

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında 4 Haziran Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.