Haberler Voleybol Türkiye - Çin maçı CANLI izle! Türkiye - Çin maçı canlı yayın

Türkiye - Çin maçı CANLI izle! Türkiye - Çin maçı canlı yayın

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Çin ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi kazanıp ikide iki yapmayı amaçlıyor. Türkiye - Çin maçını izlemek isteyen voleybolseverler, internette aramalarda bulunuyor. Karşılaşmanın CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 18:55 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 19:20
Türkiye - Çin maçı CANLI izle! Türkiye - Çin maçı canlı yayın

Milletler Ligi ilk maçında Ankara'da İtalya'ya set vermeden parkeden ayrılan Filenin Sultanları ikinci maçında Çin'i konuk ediyor. İtalya maçını kazanan Filenin Sultanları, Çin'i de mağlup ederek ikide iki yapmak istiyor.

TÜRKİYE - ÇİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye-Çin Milletler Ligi maçı 3 Haziran Cuma saat 19:00'da başladı ve mücadele TRT Spor ekranından yayınlanıyor.

FİLENİN SULTANLARI'NIN SONRAKİ RAKİBİ BULGARİSTAN
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında 4 Haziran Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

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