Haberler Voleybol Türk Hava Yolları Voleybol Takımı Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna dahil etti

Türk Hava Yolları Voleybol Takımı Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna dahil etti

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Opet'ten ayrılan Naz Aydemir Akyol'u renklerine bağladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 16:29
Türk Hava Yolları Voleybol Takımı Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna dahil etti

Türk Hava Yolları Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin önemli oyuncularından Naz Aydemir Akyol ile sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte geçmiş tecrübelerini takımımıza aktaracağına ve başarılı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Naz ise transfer süreciyle ilgili olarak, "Türk Hava Yolları ile anlaştığım için çok mutluyum. Takım olarak pek çok başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımla beraber başarılı bir sezon yaşamak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde Eczacıbaşı, VakıfBank ve Fenerbahçe formalarını giyen tecrübeli oyuncu, 9 lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

DİĞER
Galatasaray NEF Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Galatasaray Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ING Basketbol Süper Lig yarı final
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus konuştu: "Ben ve ekibim de Fenerbahçe gibi tutkuluyuz"
Geri dönüyorlar! İki yıldız...
Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'de Naz Aydemir Akyol ile yollar ayrıldı
Filenin Efeleri Portekiz'i devirdi! İkide iki yaptı
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? |
DİYANET 2022 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! kariyeri... Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! kariyeri... 16:41
Naz Aydemir Akyol'un yeni adresi belli oldu! Naz Aydemir Akyol'un yeni adresi belli oldu! 16:28
Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat... Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat... 15:47
Kanarya'dan Jorge Jesus'a özel video! Kanarya'dan Jorge Jesus'a özel video! 15:41
İşte Jorge Jesus'un ilk sözleri! "Şampiyonluk..." İşte Jorge Jesus'un ilk sözleri! "Şampiyonluk..." 15:28
Fenerbahçe'de Naz Aydemir Akyol ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Naz Aydemir Akyol ile yollar ayrıldı 14:56
Daha Eski
Real Madrid transferi resmen duyurdu! Real Madrid transferi resmen duyurdu! 14:49
Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 14:46
Milli pentatloncular ev sahipliğini avantaja çevirmek istiyor Milli pentatloncular ev sahipliğini avantaja çevirmek istiyor 14:46
Fırtına'ya Kaan Ayhan transferinde rakip çıktı! Fırtına'ya Kaan Ayhan transferinde rakip çıktı! 14:36
Jesus'un imza töreni tarihi açıklandı! Jesus'un imza töreni tarihi açıklandı! 14:32
Mozambik - Ruanda maçı saat kaçta? Mozambik - Ruanda maçı saat kaçta? 14:31