Helal size kızlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti. İlk sette iyi oynayan milliler, seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci periyotta da az hata yapan Filenin Sultanları, seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı. Son periyotta teknik molaya 9-12 geride giren ay-yıldızlılarım, iyi savunmaya son seti de seti 25-19 aldı ve maçı da 3-0 kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile birlikte seyircilerin arasında tribünde izledi. Türkiye'nin aldığı sayılarda büyük sevinç yaşayan Kasapoğlu, maçın ardından galibiyet mutluluğunu da milli takım taraftarlarıyla yaşadı.