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Sultanlar iddialı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara'da mücadelede edeceği Milletler Ligi'nde Salı günü oynanacak İtalya maçı öncesinde kaptanı Eda Erdem Dündar iddialı konuştu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Sultanlar iddialı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara'da mücadelede edeceği Milletler Ligi'nde Salı günü oynanacak İtalya maçı öncesinde kaptanı Eda Erdem Dündar iddialı konuştu. Tecrübeli voleybolcumuz, "Şimdi çok önemli iki turnuva oynayacağız. İlk önce Milletler Ligi'ni oynuyoruz. Burada öncelikle final ve altın madalya hedefliyoruz. Sonrasında da Dünya Şampiyonası var" diye umut dağıttı.

İLK MAÇ SALI GÜNÜ İTALYA'YLA
Filenin Sultanları, 2. Grup'ta yer aldığı Milletler Ligi'nde başkent Ankara'da 4 karşılaşmada sahne alacak. İlk olarak 31 Mayıs Salı günü saat 18.30'da İtalya'yla karşılaşacak olan Sultanlar ardından, 3 Haziran Cuma saat 19.00'da Çin, 4 Haziran Cumartesi saat 19.00'da Bulgaristan ve 5 Haziran Pazar günü de saat 19.00'da Belçika'yla kozlarını paylaşacak.

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