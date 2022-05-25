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Zirvede iki kahraman

VakıfBank’ta 14 sezona 25 şampiyonluk sığdıran Guidetti ve Efes’i üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu yapan Ergin Ataman adını tarihe yazdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Zirvede iki kahraman

VakıfBank, Giovanni Guidetti yönetiminde tarih yazıyor. 14. sezonunu geçiren 49 yaşındaki İtalyan hoca, 25 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarı yaşadı. Vakıfbank'ın 36 kupasının 25'inin altında imzası olan İtalyan hoca, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla da Uluslar Ligi'ni üçüncü, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci, 2020 Olimpiyat Oyunları'nı beşinci bitirdi. ANADOLU Efes'le üst üste ikinci kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Ergin Ataman, Avrupa basketboluna damga vuruyor. 26 yıllık kariyerinde 5'i Avrupa kupalarında olmak üzere toplam 23 şampiyonluk yaşadı. Siena'yla 2002'de Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de Euro- Challenge Kupası, G.Saray'la 2016'da Avrupa Kupası ve Anadolu Efes'le 2021 ve 2022'de THY Avrupa Ligi kazandı.

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