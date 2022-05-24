Hoş geldin şampiyon

Voleybolda bu sezon temsilcimiz Vakıfbank oynadığı tüm kupaları kazanarak inanılmaz bir başarı elde etti. Sarı-siyahlılar son olarak CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İmoco'yu 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü olan Vakıfbank dün yurda döndü. Şampiyonalar coşkulu şekilde karşılandı. Başkan Abdi Serdar Üstünsalih "Ülkemize böyle bir başarıyı getirdiğimiz için mutluyuz. Teknik heyetimizi, sporcularımızı kutluyoruz. 5 kupayı da kazandık. İnanılmazdı" diye konuştu.

EGONU MÜJDESİNİ VERDİ

Vakıfbank'ın Türkiye'ye dönüşünde kulüp başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'e Paola Egonu transferinin son durumu da soruldu. Üstünsalih herkesi havalara uçuran o müjdeyi verdi. Sarı-siyahlı kulübün başkanı Üstünsalih, "Vakıfbank bir dünya markası. Kadromuzu takviye etmek istiyoruz. Hocamız ve menajerlerimizle yaptığımız değerlendirmede Paola Egonu hakkında kararımızı verdik. Bunu aylar önce bitirmiştik. Egonu'yu transfer ettik. Umarım başarılarını Vakıfbank forması altında tekrarlar" ifadelerini kullandı.

ANLAMLI OLDU

VakıfBank'ın kaptanı Melis Gürkaynak mutluluğunu dile getirdi. Gürkaynak "Geri dönüşlerin çok olduğu bir sezondu. Çok anlamlı oldu. Herkes için unutulmaz bir sezondu" dedi.

ÇOK GÜZELDİ

Takımın yıldızlarından Tuğba Şenoğlu ise kupaya uzandıkları final maçıyla ilgili şöyle konuştu: "Rakibimiz çok güçlüydü ama çok iyi hazırlanmıştık. Baştan sona konsantre oynadık ve kazandık. Mutluyuz ve gururluyuz."