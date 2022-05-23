5. harika VakıfBank

Vakıfbank destan üstüne destan yazmaya devam ediyor... VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenen sarı-siyahlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını 5. kez müzesine götürme başarısı gösterdi. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018'in ardından 2022 yılında da şampiyonluğa ulaştı. Sarı-siyahlı takım, daha önce 3 kez de şampiyonluğu finalde kaybetti.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Vakıfbank'ın oyuncu ve teknik heyeti maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Son sayının ardından oyuncular ile teknik heyet, birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı. Sarı-siyahlılar, sevinçlerini salondaki Türk voleybolseverlerle paylaştı. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, bu arenada 11. kupasını kaldırdı. Sarı-siyahlı ekip, tarihinde 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Challenge Kupası ve 1 CEV Top Teams Kupası şampiyonluğu yaşadı. Başantrenör Giovanni Guidetti, maç sonu "Böyle bir takıma sahip olduğum için çok mutlu ve müteşekkirim. Gerçekten muazzam bir mücadele ortaya koyduk" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik etti. Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

GUIDETTI İLE 23 KUPA

İtalyan hoca Giovanni Guidetti yönetiminde 23. kupa kazanıldı. Guidetti ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 6 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşandı.