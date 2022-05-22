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Bakan Kasapoğlu VakıfBank'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finalinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 21:38
Bakan Kasapoğlu VakıfBank'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi Finalinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Slovenya'nın Başkenti Ljubljana'da oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley'i yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını kutluyorum. Uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek beşinci kez CEV Şampiyonlar Ligi Kupasını kazanan Sarı-siyahlı temsilcimizin sporcu, teknik heyet ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Gururumuz olan VakıfBank Kulübü'ne gelecekte katılacağı turnuvalarda başarılarının devamını diliyorum."

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