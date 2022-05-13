Şampiyon VakıfBank

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda AXA Sigorta Kupa Voley'de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde de zafere ulaştı. VAKIFBANK son 5 sezonda dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başardı. Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Covid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmıştı. Bu sezon şu ana kadar katıldığı tüm turnuvalarda zafere ulaşan VakıfBank, tarihi sezonunu 5'te 5 ile tamamlamak için 22 Mayıs'ta Slovenya'nın Ljubljana kentinde CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne çıkacak. Sarı-siyahlıların finaldeki rakibi İtalya temsilcisi Imoco Conegliano olacak.