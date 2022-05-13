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Şampiyon VakıfBank

Sarı-siyahlılar, play-off final serisi 5. maçında F.Bahçe’yi yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Şampiyon VakıfBank
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda AXA Sigorta Kupa Voley'de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde de zafere ulaştı. VAKIFBANK son 5 sezonda dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başardı. Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Covid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmıştı. Bu sezon şu ana kadar katıldığı tüm turnuvalarda zafere ulaşan VakıfBank, tarihi sezonunu 5'te 5 ile tamamlamak için 22 Mayıs'ta Slovenya'nın Ljubljana kentinde CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne çıkacak. Sarı-siyahlıların finaldeki rakibi İtalya temsilcisi Imoco Conegliano olacak.
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Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
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