Haberler Voleybol Filenin Sultanları’nın 2022 VNL kadrosu açıklandı!

Filenin Sultanları’nın 2022 VNL kadrosu açıklandı!

A Milli Voleybol Takımı'nın Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen düzenlenecek olan Voleybol Miletler Ligi’nde mücadele ededceği kadro belli oldu. 2022 FIVB VNL turnuvası için milli takımın kadrosunda 19 sporcu yer aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 23:21
Filenin Sultanları’nın 2022 VNL kadrosu açıklandı!

Voleybol Miletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, geniş kadrosu açıklandı.

A Milli Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen düzenlenecek Voleybol Miletler Ligi'nde mücadele edecek. Milliler, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia'da (Brezilya), üçüncü haftasında da Calgary'de (Kanada) parkeye çıkacak. 2022 FIVB VNL Finalleri ise, 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yine Ankara'da düzenlenecek.

Millilerin, VNL geniş kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar.

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