VakıfBank - Fenerbahçe Opet | CANLI İZLE (VakıfBank - Fenerbahçe Opet voleybol final maçı izle)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun kazananı son maç ile belli oluoyr. Final serisinde 2-2'lik eşitlikle son maça girilirken zorlu Vakıfbank - Fenerbahçe Opet karşılaşması ile bir takım kupaya uzanacak. Finalin Pazartesi günü oynanan 4. maçında Fenerbahçe Opet rakibi karşısında 2-0 öne geçmiş ancak Vakıfbank harika bir geri dönüşe imza atarak öne geçmeyi başarmış ve müsabakayı 3-2 kazanmıştı. Bu sonuçla birlikte heyecan son maça kaldı ve final maçının heyecanı da geldi çattı. Kupaya uzanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

VakıfBank - Fenerbahçe Opet serisinin son maçı VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanıyor. Heyecan dolu karşılaşma bu akşam saat 19.00'da başladı ve TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

FİNAL SERİSİNDE NELER YAŞANDI?

VakıfBank ve Fenerbahçe Opet bu sezon 10 kez karşı karşıya geldi. Serinin ilk maçında sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek öne geçti. İkinci maçta bu kez aynı skorla gülen VakıfBank seriyi 1-1'e getirdi.