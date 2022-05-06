Eczacıbaşı Dynavit'ten orta oyuncu takviyesi! Sinead Jack Kısal'ı kadrosuna kattı

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, yeni sezon kadrosuna Trinidad ve Tobagolu orta oyuncu Sinead Jack Kısal'ı dahil etti. Eczacıbaşı Dynavit, Sinead Jack Kısal'ı transfer etti. Voleybol hayatına ülkesi Trinidad ve Tobago'da başlayan, sonrasında Polonya, Rusya, Türkiye, Japonya ve İtalya Liglerinde mücadele eden başarılı orta oyuncu, yeni sezonda turuncu-beyazlı formayı giyecek. Transferle ilgili görüşlerini aktaran Kısal, "Eczacıbaşı'nda oynama şansı bulabildiğim için çok mutluyum. Bu takımda oynayabilmek benim için her zaman bir hayaldi ve gerçekleştiği için çok gururluyum. Amacım çok başarılı bir sezon geçirmek için elimden gelenin en iyisini yapmak olacak" ifadelerini kullandı.

SINEAD JACK KISAL KİMDİR?

1993 doğumlu olan Sinead Jack, Trinidad ve Tobago'da başladığı spor hayatının ardından ilk profesyonel imzasını 2010'da Polonya'nın Azs Bialystok takımında attı. Kısal sonrasında sırasıyla, Uralockha-NTMK Ekaterinburg (2013-2016), Galatasaray (2016-2018), Denso Airybees (2018-2020), İlbank (2020-2021), Grupa Azoty Chemik Police (2020-2021) ve Megabox Del Savio Vallefoglia (2021-2022) takımlarının kadrosunda yer aldı.

Kulüp başarıları

- 2013 / 2014 CEV Kupası - Gümüş Madalya

- 2014 / 2015 CEV Challenge Kupası - Gümüş Madalya

- 2015 / 2016 Rusya Ligi - Gümüş Madalya

- 2016 / 2017 Türkiye Ligi - Gümüş Madalya

- 2016 / 2017 CEV Kupası - Bronz Madalya

- 2020 / 2021 Polonya Ligi - Altın Madalya

- 2020 / 2021 Polonya Süper Kupası - Gümüş Madalya



Bireysel başarılar

- 2013 Kuzey Amerika Şampiyonası - En İyi Orta Oyuncu

- 2017 Pan Amerika Kupası - En İyi Orta Oyuncu

- 2018 Orta Amerika ve Karayipler Kupası - En İyi Orta Oyuncu

- 2018 / 2019 Japonya Süper Ligi - En İyi Orta Oyuncu

- 2019 / 2020 Japonya Süper Ligi - En İyi Orta Oyuncu

