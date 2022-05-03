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VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 22:23
VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Vargas ve Fedorovtseva ile etkili olan Fenerbahçe Opet, seti 25-19 önde kapattı.

Üçüncü sette etkili olan VakıfBank, son bölümde Kübra'nın blok sayısıyla öne geçti ve seti 25-21 önde tamamladı.

Final setine de etkili giren sarı-siyahlılar, son bölümde Haak'ın sayılar ve Kübra'nın bloklarıyla seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı.

Serinin 3. maçı 6 Mayıs Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

VakıfBank: Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay)

Fenerbahçe Opet: Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Dündar, Naz Akyol, Fedorovtseva (Gizem Örge, Buse Ünal, Cansu Çetin, Cristina)

Setler: 25-16, 19-25, 25-21, 26-20

Süre: 101 dakika (22, 25, 26, 28)Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, Haak, Guimaraes ve Hackley ile etkili ataklar yaptı. Hem hücumda hem savunmada set boyunca etkili olan ev sahibi takım, seti 25-16 kazandı.

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