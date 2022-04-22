Haberler Voleybol VakıfBank THY karşısında avantajı aldı

VakıfBank THY karşısında avantajı aldı

Misli.com Sultanlar Ligi 1/4 play-off’u ilk maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları’nı 3-2 mağlup ederek final yolunda avantaj elde etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 18:02
VakıfBank THY karşısında avantajı aldı
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 1/4 play-off'u ilk maçında Türk Hava Yolları'na konuk oldu. Normal sezonu lider tamamlayan sarı-siyahlılar, rakibini 3-2 yenerek final yolunda avantajı elde etti. VakıfBank'ta Isabelle Haak kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Salon: Vestel Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Esat Danzili
THY: Bahar Toksoy Guidetti, Lauren Carlini, Madison Kingdon, Aslı Kalaç, Kiera Van Ryk, Şeyma Ercan, Ceren Önal (L), Anna Orthmann, Polen Ünver, Ada Germen
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Aylin Acar (L), Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Chiaka Ogbogu, Meryem Boz
Setler: 25-23, 11-25, 25-18, 15-25, 9-15
Süre: 112 dakika (29', 20', 26', 22', 15')


DİĞER
Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’ın yakın dostu Safiye Soyman yaş farkıyla ilgili bakın ne dedi!
Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz "Bugün orucumu Başak’ın bayramı ile açacağım"
G.Saray'dan flaş seçim açıklaması!
Torrent'in kararı taraftarı çılgına çevirecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ziraat Bankkart finalde
Ziraat Bankkart Fenerbahçe'yi yenerek finale yükseldi
KADİR GECESİ 2022! Kadir gecesi ne zaman, hangi gün?
Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi?
23 NİSAN MESAJLARI 2022!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'ı yıkan haber! İşte Vidal'in yeni adresi Galatasaray'ı yıkan haber! İşte Vidal'in yeni adresi 18:50
Szalai'nin hocasından sakatlık açıklaması! Szalai'nin hocasından sakatlık açıklaması! 18:42
Süper Lig'in yıldızından Fenerbahçe açıklaması! Transfer... Süper Lig'in yıldızından Fenerbahçe açıklaması! Transfer... 18:18
VakıfBank avantajı kaptı! VakıfBank avantajı kaptı! 18:02
G.Saray'dan flaş seçim açıklaması! G.Saray'dan flaş seçim açıklaması! 17:37
Fırtına Adana Demirspor maçı için Adana'ya gitti Fırtına Adana Demirspor maçı için Adana'ya gitti 17:32
Daha Eski
Torrent'in kararı taraftarı çılgına çevirecek! Torrent'in kararı taraftarı çılgına çevirecek! 16:59
Fenerbahçe'yi Beşiktaş derbisi öncesi bekleyen dev tehlike! Fenerbahçe'yi Beşiktaş derbisi öncesi bekleyen dev tehlike! 16:33
Amasyaspor - Ankara TKİ CANLI İZLE Amasyaspor - Ankara TKİ CANLI İZLE 16:23
Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:08
Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! 16:03
UEFA'dan Galatasaray'a ceza! UEFA'dan Galatasaray'a ceza! 15:54