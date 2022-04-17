Final zamanı

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de final heyecanı bugün yaşanacak. Fenerbahçe Opet ile Vakıfbank, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 15.00'te başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek. Ankara'da oynanan yarı final eşleşmelerinin ilk maçında Vakıfbank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Yarı finalin diğer ayağında ise Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0'la saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

SON ŞAMPİYON VAKIFBANK

Kupa Voley'in geçtiğimiz sezon oynanan final maçında Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Vakıfbank, şampiyonluğa uzanmıştı. Sarı-siyahlı ekibin bu organizasyonda 7 şampiyonluğu bulunuyor. Kupa Voley'de en fazla zafere uzanan ekip ise Eczacıbaşı oldu. Turuncu-beyazlılar, tam 9 kez kupayı müzesine götürdü. 20 kez oynanan bu turnuvada Fenerbahçe'nin 3 şampiyonluğu bulunuyor. Kupayı 1 kez ise Emlak Bankası kazanmayı başardı.

VAKIFBANK BİLETİ KAPMIŞTI

İki ekip kısa süre önce CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaştı. İlk maçı Vakıfbank 3-1 kazanırken; ikinci maçı 3-0 alan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi altın sete taşıdı. Rakibine 15-11'lik üstünlük kuran Vakıfbank final biletini almıştı. Sarı-siyahlılar, 22 Mayıs Pazar günü Slovenya'da İtalyan ekibi Imoco'yla kupa mücadelesi verecek.

8 GALİBİYETİ VAR

İki ekip arasında oynanan son 10 maçta Vakıfbank'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-siyahlılar, 8 kez kazanırken; sarı-lacivertli ekip ise 2 galibiyet elde etti.