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Voleybolda Türk gecesi

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak. VakıfBank, yarı finalin ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenmişti. Rakibine karşı her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, finale yükselecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Voleybolda Türk gecesi
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak. VakıfBank, yarı finalin ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenmişti. Rakibine karşı her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, finale yükselecek.
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