Voleybolda Türk gecesi

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak. VakıfBank, yarı finalin ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenmişti. Rakibine karşı her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, finale yükselecek.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak. VakıfBank, yarı finalin ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenmişti. Rakibine karşı her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, finale yükselecek.