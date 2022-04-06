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VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'den Fenerbahçe yorumu! "Hayatımda gördüğüm..."

Son dakika spor haberi: VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi altın set sonucunda kazanan VakıfBank finalde Imoco Conegliano'nun rakibi oldu. Karşılaşmanın ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 21:28
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'den Fenerbahçe yorumu! "Hayatımda gördüğüm..."

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'in 3-0 öne geçerek altın sete taşıdığı müsabakanın altın setinde rakibini 15-11 mağlup ederek finalde Imoco Conegliano'nun rakibi oldu. Karşılaşmanın ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yi ve taraftarlarını tebrik eden Guidetti, "Gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım. Hayatımda gördüğüm en güçlü takımlarından biriydi bugün sahada. Vargas ile çok iyi hücum yaptılar. Kendi oyuncularımı da tebrik ederim. İlk sette belki gerideydik ama her geçen saniyede Fenerbahçe'ye daha çok yaklaşmaya başladık. Son sette de daha da yakına geldik. Tabii ilk setlerde daha az enerji harcadığımız için altın sette de kazanmasını bildik" dedi.

"IMOCO'YA KARŞI OYNAMAK ZOR"
Guidetti, finaldeki rakipleri hakkında ise "Imoco çok iyi bir takım. Imoco'ya karşı oynamak zor. Bunu konuşmak için çok erken. O maçta bugünden daha iyi oynamamız gerekecek" diye konuştu.

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