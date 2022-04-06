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Fenerbahçe Opet VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir başka Türk temsilcisi VakıfBank'la rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. İlk maçı VakıfBank 3-1 kazanmıştı. Voleybolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 14:08
Fenerbahçe Opet VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CEV Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor. Yarı final rövanş maçında temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak.

31 Mart Çarşamba günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maçı VakıfBank, 3-1 kazanarak final için avantaj elde etmişti. Konuk takım, iki set kazanması halinde finale yükselen taraf olacak. Mücadele 3-1'lik Fenerbahçe Opet üstünlüğüyle tamamlanırsa finale çıkan takımı Altın Set belirleyecek.

📺FENERBAHÇE OPET - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı 6 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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