Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı CANLI

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turunda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet bugün ilk maçta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.
CANLI SKOR
1. SET OYNANIYOR: Vakıfbank 22-20 Fenerbahçe Opet
VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan Türk derbisi saat 19.00'da başladı. S Sport 2 ekranlarından mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
Karşılaşmanın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile finalde karşılaşacak.