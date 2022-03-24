Türk sporunun yüz akı

CEV Kupası finalinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda karşı karşıya geldiği MTV Stuttgart'ı setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Daha önce bir kez CEV Kupası'nı müzesine götüren Eczacıbaşı ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihinin 80. kupasını müzeye götüren Eczacıbaşı'nın, 2 FIVB Dünya şampiyonluğu, 1 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 CEV Kupası şampiyonluğu ve 1 Avrupa Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Turuncu-beyazlılara 6. kez uluslararası kupasını kazandıran Başantrenör Ferhat Akbaş 'Avrupa'da kupa almak çok önemliydi. Devamı gelecek' dedi.