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Türk sporunun yüz akı

CEV Kupası’nı müzesine götüren Eczacıbaşı Dynavit uluslararası alanda 6. kupasını kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 06:50
Türk sporunun yüz akı
CEV Kupası finalinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda karşı karşıya geldiği MTV Stuttgart'ı setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Daha önce bir kez CEV Kupası'nı müzesine götüren Eczacıbaşı ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihinin 80. kupasını müzeye götüren Eczacıbaşı'nın, 2 FIVB Dünya şampiyonluğu, 1 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 CEV Kupası şampiyonluğu ve 1 Avrupa Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Turuncu-beyazlılara 6. kez uluslararası kupasını kazandıran Başantrenör Ferhat Akbaş "Avrupa'da kupa almak çok önemliydi. Devamı gelecek" dedi.
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