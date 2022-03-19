Haberler Voleybol Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit:3-0

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit:3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi. Fenerbahçe Opet ligde 20. galibiyetini alırken, Eczacıbaşı Dynavit 4. kez mağlup oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 17:18
Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit:3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti.

Bu arada karşılaşma sırasında tribünde rahatsızlanan bir taraftara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Maçın ardından Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Aleksandar Boricic, Fenerbahçe Opetli oyuncularla saha içinde bir araya geldi. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar, Boricic'e Fenerbahçe Opet forması hediye etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristi)

Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman, Ognjenovic (Şebnem Simge Aköz, Fatma Şekerci, Elif Şahin, McKenzie, Gözde Yılmaz)

Setler: 28-26, 25-20, 25-16

Süre: 33, 26, 25 (84 dakika)

DİĞER
Son dakika haberleri: Trabzonspor’u yıkan Joel Pohjanpalo, Alex de Souza’dan sonra ilki yaşadı! Süper Lig’de tarihe geçti…
Sadık Çiftpınar'a büyük tepki! Yaptığı hareket sonrası kadro dışı kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor