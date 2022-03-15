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Eczacıbaşı Dynavit - Allianz MTV Stuttgart 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2022 CEV Kupası finali birinci maçında evinde Allianz MTV Stuttgart’I 3-1 mağlup ederek avantajı kaptı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 22:56
Eczacıbaşı Dynavit - Allianz MTV Stuttgart 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Çekişmeli karşılaşmanın ilk setinde, etkili hücumları ve servisleriyle rakibine üstünlük sağlayan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı seti 25-19 kazandı. Amerikalı smaçör McKenzie Adams ilk sette servisten aldığı 3 sayıyla ön plana çıktı. İkinci set başa baş sayılarla başlarken; kaptan Tijana Boskovic'in 13 sayılık katkısı yeterli olmadı ve konuk ekip seti 25-22 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette, kontrolü tekrar ele geçiren Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-20 önde bitirdi. Kaptan Boskovic aldığı 12 sayıyla sete damgasını vurdu. Karşılaşmanın son setinde, 25-17'lik skorla maçı 3-1 kazanarak final karşılaşmasında avantajı kaptı. Turuncu beyazlılar, toplamda 8 servis ve 10 blok sayısı elde etti.

Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı Dynavit rövanş mücadelesi, 22 Mart Salı günü TSİ 21.00'de Almanya'nın Stuttgart şehrinde oynanacak.

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