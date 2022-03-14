Vakıf’tan gecit yok

Vakıfbank, G.Saray'ı set vermeden geçti: 3-0. Sarı-siyahlılar, 75 dakika süren mücadelenin setlerini ise 25-17, 25-23 ve 25-16 alarak zirvedeki yerini korudu. Lider, VakıfBank 21. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 8. yenilgisini yaşadı.
Vakıfbank, G.Saray'ı set vermeden geçti: 3-0. Sarı-siyahlılar, 75 dakika süren mücadelenin setlerini ise 25-17, 25-23 ve 25-16 alarak zirvedeki yerini korudu. Lider, VakıfBank 21. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 8. yenilgisini yaşadı.