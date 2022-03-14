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Vakıf’tan gecit yok

Vakıfbank, G.Saray'ı set vermeden geçti: 3-0. Sarı-siyahlılar, 75 dakika süren mücadelenin setlerini ise 25-17, 25-23 ve 25-16 alarak zirvedeki yerini korudu. Lider, VakıfBank 21. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 8. yenilgisini yaşadı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Vakıf’tan gecit yok
Vakıfbank, G.Saray'ı set vermeden geçti: 3-0. Sarı-siyahlılar, 75 dakika süren mücadelenin setlerini ise 25-17, 25-23 ve 25-16 alarak zirvedeki yerini korudu. Lider, VakıfBank 21. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 8. yenilgisini yaşadı.
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