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Aydın’dan çıkış yok

Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın BŞB, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Aydın ekibi; 25-14, 25-14 ve 25-16'lık setlerle zafere uzandı. Mavibeyazlılar, bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini yaşadı. Konuk ekip ise sezonun 18. yenilgisiyle sahadan ayrıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Aydın’dan çıkış yok
Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın BŞB, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Aydın ekibi; 25-14, 25-14 ve 25-16'lık setlerle zafere uzandı. Mavibeyazlılar, bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini yaşadı. Konuk ekip ise sezonun 18. yenilgisiyle sahadan ayrıldı.
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