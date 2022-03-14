Aydın’dan çıkış yok

Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın BŞB, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Aydın ekibi; 25-14, 25-14 ve 25-16'lık setlerle zafere uzandı. Mavibeyazlılar, bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini yaşadı. Konuk ekip ise sezonun 18. yenilgisiyle sahadan ayrıldı.
Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın BŞB, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Aydın ekibi; 25-14, 25-14 ve 25-16'lık setlerle zafere uzandı. Mavibeyazlılar, bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini yaşadı. Konuk ekip ise sezonun 18. yenilgisiyle sahadan ayrıldı.