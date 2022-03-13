Kupayla gelecegiz

Eczacıbaşı'nın milli oyuncusu Simge Aköz, Stuttgart ile oynanacak CEV Kupası Finali maçları öncesi iddialı konuştu. Aköz final maçları için destek istediklerini söyleyerek, şunları kaydetti: "2018'de aldığımız kupayı tekrar evimize getirmek için çok büyük bir adım attık. Final maçlarında da elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Tek amacımız kupayı eve getirmek. Tüm Türkiye'den bize destek olmalarını istiyoruz. Tüm kalbimizle inanıyoruz kupayı alıp geleceğiz" dedi. Finalin ilk maçı 15 Mart Salı günü Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde olacak. Şampiyonu belirleyecek maç 22 Mart'ta Almanya'da yapılacak.
Eczacıbaşı'nın milli oyuncusu Simge Aköz, Stuttgart ile oynanacak CEV Kupası Finali maçları öncesi iddialı konuştu. Aköz final maçları için destek istediklerini söyleyerek, şunları kaydetti: "2018'de aldığımız kupayı tekrar evimize getirmek için çok büyük bir adım attık. Final maçlarında da elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Tek amacımız kupayı eve getirmek. Tüm Türkiye'den bize destek olmalarını istiyoruz. Tüm kalbimizle inanıyoruz kupayı alıp geleceğiz" dedi. Finalin ilk maçı 15 Mart Salı günü Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde olacak. Şampiyonu belirleyecek maç 22 Mart'ta Almanya'da yapılacak.