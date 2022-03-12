Haberler Voleybol VakıfBank'lı Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı! İşte dikkat çeken kareler

VakıfBank'lı Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı! İşte dikkat çeken kareler

CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil eden VakıfBank'ın yıldızları Zehra Güneş ile Isabelle Haak'ın kardeşlerinin de voleybolcu olduğu ortaya çıktı. Zehra ve Haak'ın kardeşlerini görenler is şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:42
VakıfBank'lı Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı! İşte dikkat çeken kareler

VakıfBank'ın ünlü voleybolcular Zehra Güneş ve İsabelle Haak'ın saha dışındaki yaşamları da merak ediliyor. Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı. Öte yandan Haak'ın kardeşiyle maçta karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.

VakıfBank'lı Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı! İşte dikkat çeken kareler

ZEHRA PARLIYOR

Balkan göçmeni bir ailede dünyaya gelen Zehra Güneş, 12 yaşında başladığı voleybol kariyerine büyük başarılar sığdırdı. Genç yaşta Türkiye şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş gibi takımlarda forma terletti.

VakıfBank'lı Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı! İşte dikkat çeken kareler

12 yaşında yer aldığı Vakıfbank Spor Kulübü'ne halen devam eden Zehra Güneş, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim.

VakıfBank'lı Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı! İşte dikkat çeken kareler

Güzelliği ve yeteneği sınırları aşan Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı. 2004 doğumlu İrem Güneş, tıpkı ablası gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

VakıfBank'lı Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı! İşte dikkat çeken kareler

İŞTE İREM NUR GÜNEŞ...
Türkiye Voleybol Federasyonu Lisesi'nde eğitim alan İrem Nur Güneş, 2020 yılında Vakıfbank Spor Kulübü'ne dahil olmuştu. Zehra Güneş ve İrem Güneş kardeşler, sık sık birlikte yer aldıkları kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

VakıfBank'lı Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı! İşte dikkat çeken kareler

Milliyet'in derlediği habere göre; Güneş'in kardeşi İrem ile olan fotoğrafları ise takipçilerinden tam not aldı. Bazı takipçileri İrem'i ablası Güneş'e benzetti.

VakıfBank'lı Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı! İşte dikkat çeken kareler

HAAK KARDEŞLER
VakıfBank forması giyen Isabelle Haak'ın kardeşiyle ilgili ise ilginç bir detay ortaya çıktı. CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse takımlarını karşı karşıya getiren maçlarda Haak kardeşler de karşı karşıya geldi.

VakıfBank'lı Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı! İşte dikkat çeken kareler

HASRET GİDERDİLER
İlk maçta 22 yaşındaki küçük kardeş Isabelle Haak 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 25 yaşındaki büyük kardeş Anna Haak ise 8 sayıyla oynadı. İsveçli kardeşler, maç öncesi ve sonrasında hasret giderdi ve maçtan sonra foto muhabirlere poz verdi.

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