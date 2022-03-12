VakıfBank'lı Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın kardeşleri de voleybolcu çıktı! İşte dikkat çeken kareler

VakıfBank'ın ünlü voleybolcular Zehra Güneş ve İsabelle Haak'ın saha dışındaki yaşamları da merak ediliyor. Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı. Öte yandan Haak'ın kardeşiyle maçta karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.

ZEHRA PARLIYOR Balkan göçmeni bir ailede dünyaya gelen Zehra Güneş, 12 yaşında başladığı voleybol kariyerine büyük başarılar sığdırdı. Genç yaşta Türkiye şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş gibi takımlarda forma terletti.