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Son dakika voleybol haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe erteleme maçında karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Misli.com Sultanlar Ligi 19. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Burhan Felek'te oynanacak maçta karşı karşıya gelecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 11:52
Son dakika voleybol haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe erteleme maçında karşılaşacak

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet arasındaki 19. hafta erteleme maçı yarın oynanacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. İki takım arasındaki 19. hafta karşılaşması Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakası nedeniyle ertelenmişti.

Ligde oynadığı 20 maçta 16 galibiyet alan Fenerbahçe Opet 4. sırada bulunuyor. Rakiplerine 14 kez üstünlük sağlayan Galatasaray HDI Sigorta ise 5. sırada yer alıyor.

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