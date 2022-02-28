Zirvenin hakimi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Vakıfbank, Sarıyer Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar, mücadelenin ilk setinde hücumda rahat bir performans ortaya koydu. Savunmada da rakibine karşı sert duran Vakıfbank, Sarıyer karşısında 25-17'lik set skoruyla 1-0 öne geçmeyi başardı.

HİÇ ORTAK ETMEDİ

İkinci sette de durum farklı değildi. Vakıfbank, 25-17'yle durumu 2-0 yaptı. Son sette de üstünlük kuran sarı-siyahlılar, yine 25-17'lik set skoruyla maçtan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Isabelle Haak 19 sayıyla en skorer isim olurken; Derya Cebecioğlu 17 sayıyla oynadı. Vakıfbank, 19. galibiyetiyle liderliğini sürdürdü.

21. HAFTA SONA ERİYOR

Sultanlar Ligi'nin 21. haftası Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediye karşılaşmasıyla sona erecek. Saat 15.00'teki maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Efeler Ligi'nde ise 20.00'de Altekma, Afyon'la karşılaşacak.