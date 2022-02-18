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Fenerbahçe Opet ve VakıfBank’ın çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Opet Lokomotiv Kaliningrad ile eşleşirken, Vakıfbank'ın rakibi evelopres Rzeszow oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 16:05 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 16:05
Fenerbahçe Opet ve VakıfBank’ın çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

Lüksemburg'daki Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimine, kadınlarda mücadele eden VakıfBank ve Fenerbahçe Opet de katıldı.

Fenerbahçe Opet, Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad; VakıfBank ise Polonya'nın Developres Rzeszow takımı ile eşleşti.

Organizasyonun yarı finalinde, VakıfBank-Developres Rzeszow eşleşmesinin kazananı, Fenerbahçe Opet-Lokomotiv Kaliningrad eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek final karşılaşmaları, 8-17 Mart tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya) - Dinamo Moskova (Rusya)

Vero Volley Monza (İtalya) - A.Carraro Imoco Conegliano (İtalya)

Developres Rzeszow (Polonya) - VakıfBank

Lokomotiv Kaliningrad (Rusya) - Fenerbahçe Opet

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