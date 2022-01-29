Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 8 pozitif vaka!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testleri sonucunda toplamda 5 sporcu ve 3 teknik personelimizin Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştır. Sporcularımızın ve teknik personellerimizin izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir." denildi.

Fenerbahçe Opet'in Misali.com Sultanlar Ligi'nde yarın Sarıyer Belediyespor ile deplasmanda yapması gereken karşılaşma, Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.